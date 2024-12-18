Ламорелло: «Опыт работы с Могильным и Ковальчуком — фантастический»

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло, 28 лет занимавший этот пост в «Нью-Джерси Дэвилз», в интервью обозревателю «СЭ» высказался об опыте работы в «Дьяволах» с двумя российскими суперзвездами — Александром Могильным и Ильей Ковальчуком.

— В 90-е у вас была очень рабочая команда, без суперзвезд (исключая вратаря Бродера) и топ-зарплат в НХЛ. Но позже вы выменяли в «Ванкувере» Александра Могильного, в «Атланте» — Илью Ковальчука. Как оцениваете опыт работы с этими нападающими?

— С обоими — фантастически. Алекс пришел в команду и отдал ей все, выиграв в 2000 году Кубок Стэнли. Он был хоккеистом, который умеет все, одним из лучших, кто когда-либо играл в эту игру. Какая скорость, какая способность выходить хоть в большинстве, хоть в меньшинстве. Ты все время хотел видеть его на площадке! По хоккейному чутью он был исключительным. Я бы мечтал, чтобы Могильный оказался у нас, когда он был моложе и только пришел в лигу!

То же самое скажу о Ковальчуке. Я решил, что нам нужен конкретный игрок, и мы много за него отдали. Он пришел — и мы вышли в финал Кубка. Нам чуть-чуть не хватило, чтобы его выиграть. И его бы тоже мечтал видеть у нас раньше, когда он пришел в «Атланту», новую команду в лиге. Но и когда он оказался у нас, то еще был на высоте. Мы встречались и когда он уже вернулся в КХЛ. И когда стал генеральным менеджером (сборной России на Олимпиаде в Пекине. — Прим. И.Р.), пришел ко мне в офис, и мы провели несколько часов вместе.

— Он просил поделиться опытом, задавал вопросы?

— Много вопросов!

— Вы сказали, что хотите видеть Могильного в Зале славы. Почему, по-вашему, этого до сих пор не произошло — ведь член Тройного золотого клуба закончил карьеру уже давно?

— У меня нет ответа.