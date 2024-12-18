Ламорелло поддержал потенциальное включение Могильного в Зал хоккейной славы в Торонто

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло, 28 лет занимавший этот пост в «Нью-Джерси Дэвилз», в интервью обозревателю «СЭ» высказался об Александре Могильном, который в составе его команды выиграл Кубок Стэнли в 2000 году.

— Ситуацию осложняло то, что наши игроки немного враждебно относились к тому, что кто-то со стороны приехал отнимать у них работу, другие люди тоже говорили неправильные вещи. Поэтому Слава оказался невероятным первопроходцем, который принял на себя основной удар и пожертвовал собой, чтобы открыть эту дверь. Да, чуть раньше это сделал Александр Могильный...

— Но он в отличие от Фетисова как раз убежал в «Баффало» — прямо после чемпионата мира в Стокгольме.

— Да, дезертировал, как это интерпретировали советские военные власти. То есть пошел другим путем. Я испытываю огромное уважение к Алексу, он тоже играл в одной из наших чемпионских команд (взял Кубок Стэнли в составе «Нью-Джерси» 2000 года. — Прим. И.Р.). Если вы читали, я недавно поддержал его потенциальное включение в Зал хоккейной славы. Просто Фетисов — это другая история. Он стал пионером на этом пути, он сломал барьер для всех.