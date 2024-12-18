Ламорелло — о конфликте Фетисова и Касатонова: «Очень рад, что они снова друзья»

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло, 28 лет занимавший этот пост в «Нью-Джерси», в интервью обозревателю «СЭ» высказался о взаимоотношениях двух великих советских защитников: Вячеслава Фетисова и Алексея Касатонова, игравших у него в «Дэвилз».

— Вы знаете, там все еще было непросто с той точки зрения, что на момент отъезда у него не было поддержки со стороны Алекса Касатонова, права на которого также принадлежали нам. Через полгода мы взяли в команду и его. Они со Славой играли в одной паре, но при этом не разговаривали. Сегодня, к счастью, они снова большие друзья. И несколько лет назад был момент, когда я, работая в тот момент в «Торонто», испытал большую гордость. Обычно ходил в гости домой к Славе на Рождество (вероятно, Ламорелло имеет в виду православное Рождество. — Прим. И.Р.), и в тот день мы там были вместе и со Славой, и с Алексом. У меня осталась фотография с того вечера, и она многое значит для меня. Я гордился.

— Касатонов говорил мне, что никого в том конфликте не предавал, а просто не мог переступить через свою благодарность Тихонову за все, что тот сделал для него за время карьеры. Что вы думаете об этом?

— Не могу ответить обо всех причинах всего, что тогда произошло. Знал и знаю, что Алекс — хороший человек. И что они со Славой были как братья. Когда они приехали, все было по-другому, но, даже не разговаривая за пределами льда, они на площадке понимали друг друга с полуслова, даже не глядя друг на друга. Фетисов и Касатонов никогда не позволяли личным отношениям повлиять на их игру.

Да, личные отношения, контакт жен — все это тогда было сложно. Не знаю достаточно для того, чтобы глубоко судить о той ситуации, когда Алекс Славу не поддержал и это Фетисова задело. Я не знал о такой лояльности Касатонова к Тихонову. Но хорошая новость в том, что сегодня Слава и Алекс — такие же друзья, какими были когда-то и какими должны быть.