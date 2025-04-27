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Сегодня, 10:43

Ландеског прокомментировал первую заброшенную шайбу в НХЛ более чем за 1000 дней

Камила Абдурахманова
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Габриэль Ландеског, форвард «Колорадо», поделился своими впечатлениями от заброшенной шайбы. Этот гол стал для него первым в НХЛ более чем за 1000 дней и первым после финала Кубка Стэнли 2022 года.

«Это было потрясающе, мне сложно подобрать другие слова. Как и раньше, непросто и волнительно забивать голы в НХЛ, но это по-настоящему замечательно», — цитирует Ландескога официальный сайт НХЛ.

Из-за травмы колена шведский форвард не выходил на лед в НХЛ с 2022 года. В мае 2023 года ему провели операцию по пересадке хряща на правом колене.

В ночь с 26 на 27 апреля прошел четвертый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз». Игра состоялась в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Счет в серии стал равным — 2:2.

Источник: НХЛ
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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