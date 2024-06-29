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Сегодня, 12:15

Ларионов считает выбор Силаева в первом раунде драфте НХЛ авансом игроку

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Торпедо», трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов заявил, что выбор защитника Антона Силаева в первом раунде драфта НХЛ является авансом игроку.

«Номер драфта ни о чем не говорит, лишь только о честолюбии. Каждодневный труд, дисциплина и посвещенность своему делу — это показатели и настоящая оценка игрока, которые мы можем оценить через несколько лет. А пока это лишь аванс и номер драфта», — цитирует Ларионова ТАСС.

В субботу 18-летний Силаев был выбран на драфте НХЛ под общим 10-м номером «Нью-Джерси».

Источник: https://tass.ru/sport/21235101
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Антон Силаев
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