Ларионов считает выбор Силаева в первом раунде драфте НХЛ авансом игроку

Главный тренер «Торпедо», трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов заявил, что выбор защитника Антона Силаева в первом раунде драфта НХЛ является авансом игроку.

«Номер драфта ни о чем не говорит, лишь только о честолюбии. Каждодневный труд, дисциплина и посвещенность своему делу — это показатели и настоящая оценка игрока, которые мы можем оценить через несколько лет. А пока это лишь аванс и номер драфта», — цитирует Ларионова ТАСС.

В субботу 18-летний Силаев был выбран на драфте НХЛ под общим 10-м номером «Нью-Джерси».