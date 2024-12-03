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Эллер — об Овечкине: «Не думаю, что «Вашингтон» полагается только на одного игрока»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер поделился мнением о возвращении российского форварда команды Александра Овечкина к тренировкам после травмы. 2 декабря хоккеист провел первое ледовое занятие.

«Я не думаю, что мы полагаемся только на одного какого-то игрока. У нас есть четыре тройки нападения, три пары защитников, два вратаря — это действительно полноценная команда с точки зрения вклада от каждого по-разному. В этом наша сила», — приводит слова Эллера пресс-клуба НХЛ.

Александр Овечкин. Овечкин уже тренируется на льду после травмы. Может вернуться к погоне за рекордом Гретцки раньше срока

39-летний Овечкин 19 ноября получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2).

В этом сезоне Овечкин сыграл 18 матчей за «Кэпиталз» и набрал 25 (15+10) очков. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

Источник: Сайт НХЛ
Александр Овечкин
Ларс Эллер
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
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