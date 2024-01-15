Лавиолетт — о Шестеркине: «Он делал отличные сейвы в самое нужное время»

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт поделился мнением об игре вратаря Игоря Шестеркина в матче с «Вашингтоном» (2:1). Россиянин пропустил одну шайбу, отразив 24 броска по воротам.

«Эта игра была важна для Игоря. Он старался показать свою лучшую игру, и это ему удалось. Он делал отличные сейвы в самое нужное время. Сегодня нам нужна была победа, чтобы прервать неудачную серию и настроиться на победный лад», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

«Рейнджерс» с 56 очками после 42 матчей занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Кэпиталз» 46 очков в 41 игре и 12-я позиция.