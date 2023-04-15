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Сегодня, 00:38

Лавиолетт покинул пост главного тренера «Вашингтона»

Виктория Кравченко
Питер Лавиолетт.
Фото Getty Images
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«Вашингтон» объявил об уходе Питера Лавиолетта с поста главного тренера команды. Клуб и специалист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Мы благодарны Питеру за лидерство и преданность нашей организации в течение последних трех сезонов. Питер — первоклассный человек, который добросовестно представлял наш клуб и руководил нашей командой во многих сложных обстоятельствах во время своего пребывания на посту главного тренера. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем», — приводит официальный сайт клуба слова генерального менеджера «Кэпиталз» Брайана Маклеллана.

58-летний Лавиолетт тренировал «Вашингтон» с сентября 2020 года. Он был 19-м главным тренером в истории франшизы. Под его руководством команда одержала 115 побед, 78 раз проиграла и 27 раз проиграла в овертайме.

В сезоне-2022/23 «Вашингтон» впервые за 9 лет не вышел в плей-офф НХЛ. Команда заняла 12-е место в Восточной конференции — 35-37-10.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Питер Лавиолетт
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