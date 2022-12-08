Лавиолетт об Овечкине: «Он любит игру, любит приходить на каток и каждый день усердно работает»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт прокомментировал игру форварда Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:1).

«Вы наблюдаете за ним каждый вечер и за тем, как усердно он играет. Иногда этого не замечаешь. Вы видите это, потому что наблюдаете за ним, когда он на льду, и видите его страсть. Он любит игру, любит приходить на каток, каждый день усердно работает, каждый день усердно тренируется. И здорово быть частью этого», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

В матче с «Филадельфией» Овечкин сделал дубль в конце третьего периода, он забросил обе шайбы в пустые ворота. Теперь у россиянина 795 голов в НХЛ, он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на второй строчке — Горди Хоу (801).