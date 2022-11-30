Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:44

Лавиолетт — об игре Овечкина: «Он определенно был лидером команды»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт поделился впечатлениями от игры форварда Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (5:1).

«Он был действительно хорош в первом периоде, и, думаю, все мы были действительно хороши. Он определенно был лидером. Мы знали, что нам нужно хорошо провести первый период, показать отличную игру, а для этого нужны лучшие игроки», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Вашингтон» с 23 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 21 очком — на 12-й строчке на «Западе».

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Питер Лавиолетт
0
Читайте также
Овечкин побил вечный рекорд Гретцки! Никто в истории НХЛ не забивал на выезде больше
Джокович остался без номинации на главную теннисную премию. Это скандал
В Южной Корее заявили о вхождении самолетов РФ и КНР в зону ПВО
МИД РФ предупредил о последствиях использования спутников для поддержки ВСУ
Совфед одобрил отставку Кудрина с поста главы Счетной палаты
Что происходит с медициной на Сахалине
Материалы сюжета: Овечкин: топ-3 снайперов НХЛ и гонка за рекордом Гретцки
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Терещенко — об Овечкине: «За три сезона он точно доберется до рекорда Гретцки»
Обладатель Кубка Стэнли-1996 Каменский назвал легендарными достижения Овечкина в НХЛ
Овечкин — о победе над «Ванкувером»: «Кэнакс» играли прилично, но наши четыре звена прекрасно себя проявили»
Овечкин рассказал, почему поражение от «Нью-Джерси» помогло команде в победном матче против «Ванкувера»
Овечкин — о рекорде Гретцки по выездным голам в НХЛ: «Всегда приятно обходить великих. Это история»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Овечкин — о победе над «Ванкувером»: «Кэнакс» играли прилично, но наши четыре звена прекрасно себя проявили»

Обладатель Кубка Стэнли-1996 Каменский назвал легендарными достижения Овечкина в НХЛ