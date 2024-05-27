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Сегодня, 04:39

Лавиолетт — о победе над «Флоридой»: «Нам нужно было вернуться к работе и почувствовать себя комфортно»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт подвел итоги третьего матча полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Флориды» (5:4 ОТ).

«Нам нужно было вернуться к работе, вернуться к атаке и активному отбору. В третьем периоде мы приняли на себя много остротрых моментов. Нам нужно было вернуться к работе и почувствовать себя комфортно в том, что мы делаем на льду», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч пройдет 29 мая и начнется в 3:00 мск.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
Питер Лавиолетт
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