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НХЛ

Сегодня, 06:07

Лавиолетт о поражении от «Торонто»: «Мы действовали неправильно в обороне»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (1:5).

«Я думаю, что первый период был хорошим, во втором мы действовали неправильно в обороне, и на этом мы обожглись. Не думаю, что это было из-за давления, но, в конце концов, все дело в деталях, во втором периоде мы не были достаточно хорошо», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Вашингтон» с 58 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Торонто» с 70 очками — на третьей строчке.

НХЛ
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ХК Торонто Мэйпл Ливз
Питер Лавиолетт
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