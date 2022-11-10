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НХЛ

10 ноября, 08:08

Лавиолетт о поражении от «Питтсбурга»: «Это была напряженная игра в обоих направлениях»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (1:4).

«Это была напряженная игра в обоих направлениях. Я думаю, что каждый раз, когда вы играете с «Питтсбургом», это своего рода игра, которая немного скользит по грязи. Здесь не так много пространства. У нас были возможности, в том числе один в третьем периоде, но, вероятно, этого было слишком мало», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» занимает 13-е место в Восточной конференции (14 очков), а «Питтсбург» — 14-е (12 очков).

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
Питер Лавиолетт
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