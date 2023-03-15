Лавиолетт: «Овечкин готовится к ближайшему матчу. Если сможет, он сыграет»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал о состоянии здоровья форварда команды Александра Овечкина, который не принял участия в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:5) из-за травмы нижней части тела.

«Если сможет, он сыграет с «Баффало». Перед прошлым матчем мы решили, что он не готов к игре. Посмотрим, что будет сегодня. Накануне он занимался на тренировочной арене, готовясь к следующему матчу», — приводит слова Лавиолетта журналист Тарик Эль-Башир в своих соцсетях.

В текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 62 (36+26) очка в 62 матчах.

Его команда располагается на 11-й строчке турнирной таблицы «Востока», набрав 71 очко за 68 игр.