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Сегодня, 16:31

Лавиолетт заявил, что сам принял решение об уходе из «Вашингтона»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что сам принял решение об уходе из команды. Клуб и 58-летний тренер не продлили соглашение.

«Мой контракт закончится 30 июня, и я знал, что не вернусь в следующем году. Так что я поговорил с Брайаном [Маклелланом] и сообщил ему об этом.

Очень снова хочу тренировать, если кто-нибудь возьмет меня, но я даже не думал об этом [когда сообщил о своем решении]. Дело было скорее в том, что мой срок истек, мой контракт истекает, и 30 июня моя работа здесь будет закончена», — цитирует Лавиолетта НХЛ.

15 апреля «Вашингтон» объявил об уходе Питера Лавиолетта с поста главного тренера команды. Клуб и специалист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. 58-летний Лавиолетт тренировал «Вашингтон» с сентября 2020 года.

В сезоне-2022/23 «Вашингтон» впервые за 9 лет не вышел в плей-офф НХЛ. Команда заняла 12-е место в Восточной конференции — 35-37-10.

 

Источник: https://www.nhl.com/news/peter-laviolette-hoping-to-coach-in-nhl-again/c-343984016
ХК Вашингтон Кэпиталз
Питер Лавиолетт
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