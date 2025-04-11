Лайне — о переходе Демидова в «Монреаль»: «Ему будет непросто»

Нападающий «Монреаля» Патрик Лайне прокомментировал переход форварда Ивана Демидова в «Канадиенс».

«Что я о нем знаю? Что он леворукий нападающий и что ему 19 лет. Больше ничего. Я не смотрю КХЛ. Говорят, этот парень обладает классными навыками. Но европейский хоккей скучный из-за размера площадки, там все медленнее. Я предпочитаю НХЛ, здесь все плотнее. Европейцам всегда требуется время на адаптацию. НХЛ — сильнейшая лига мира, а этот парень приедет прямо перед плей-офф. Ему будет непросто. Надеюсь, он будет хорош с первой же игры. Было бы здорово, если бы он сходу сумел усилить наш состав», — цитирует хоккеиста TVA Sports.

8 апреля 19-летний россиянин подписал с «Монреалем» 3-летний контракт новичка.

В сезоне-2024/25 19-летний хоккеист в составе СКА набрал за 49 (19+30) очков в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 5 (3+2) очков в шести встречах.

В 2024 году «Монреаль» выбрал Демидова под 5-м номером драфта НХЛ.