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Сегодня, 12:10

Легенда НБА Баркли нецензурно прокомментировал игру Бобровского в финале плей-офф НХЛ

Алина Савинова
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Член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли эмоционально отреагировал на игру российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в финале плей-офф НХЛ.

11 июня «пантеры» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли обыграли «Эдмонтон» со счетом 4:1. Бобровский отразил 18 бросков в этой встрече и был признан третьей звездой матча.

«Эдмонтон» отлично играл в первом матче, но победить не смог — Бобровский был чертовски (использовано нецензурное слово). Ой, извините, он был просто великолепен. Прошу прощения» , — сказал Баркли в эфире Sportsnet.

После победы над «Эдмонтоном» Бобровский вышел на чистое второе место по числу выигранных матчей в плей-офф НХЛ среди российских вратарей (44). Он опередил по этому показателю Евгения Набокова (43).

Счет в финальной серии Кубка Стэнли стал 2-0 в пользу «Флориды». Третий матч между командами пройдет 14 июня и начнется в 03.00 мск.

Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
Чарльз Баркли
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