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Олимпиада

Сегодня, 16:20

Легенда НХЛ Линдрос заявил, что хочет видеть Россию на международных турнирах

Игорь Рабинер
Обозреватель
Эрик Линдрос
Эрик Линдрос.
Фото Bruce Bennett, Getty Images
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Знаменитый канадский хоккеист Эрик Линдрос в интервью «СЭ» высказался об отсутствии россиян на международных турнирах.

— Вы играли со многими и против многих российских хоккеистов. Кто вызывает у вас самые яркие воспоминания?

— В России было и есть так много великих игроков, что лучшего за все времена назвать сложно. Когда мы сражались с «Детройтом», Игорь Ларионов был очень хорош. Такой умный игрок! А Сергей Федоров? Он вне всяких рейтингов. Помню, как он целую серию матчей отлично провел как защитник, будучи обычно первым-вторым центрфорвардом в команде. Они (Скотти Боумэн и его штаб в «Ред Уингз». — Прим. И.Р.) перевели его в защиту, и он был так же эффективен, как в атаке. Этот список можно продолжать и продолжать.

Российский хоккей силен, по-настоящему силен! И для международных турниров очень плохо, что его сейчас там нет. Очень плохо то, что происходит в мире. Потому что я фанат хоккея и хочу видеть, как российские игроки выступают (на международных соревнованиях. — Прим. И.Р.). Понимаю, почему они не играют, но мы все хотели бы, чтобы ситуация изменилась.

Павел Дацюк, Эрик Линдрос, Александр Овечкин. «Очень плохо, что России нет на международных турнирах». Сильное заявление легенды НХЛ Эрика Линдроса

Эрик Линдрос
Сборная России по хоккею

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