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Сегодня, 18:09

Легенда «Рейнджерс» Андерс Хедберг раскритиковал руководство НХЛ за отношение к россиянам

Виталий Косик
Корреспондент
Легенда «Нью-Йорк Рейнджерс» Андерс Хедберг
Андерс Хедберг.
Фото Getty Images
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Легенда «Нью-Йорк Рейнджерс» Андерс Хедберг раскритиковал руководство НХЛ за отношение к российским игроками.

Экс-форвард отправил электронное письмо комиссионеру лиги Гэри Беттмэну по поводу выступлений российских хоккеистов в лиге.

«Он просто подтвердил, что получил мое письмо, и что они «наблюдают за ситуацией», более или менее. Больше ничего. А что он может сказать? Они вообще ничего не сделали, что чертовски возмутительно», — приводит слова Хедберга Expressen.

Хедберг понимает, что российские игроки в НХЛ могут оказаться в сложной ситуации и что их отстранение может иметь последствия. Экс-хоккеист считает, что клубы лиги должны быть в состоянии помочь.

«В то же время нельзя требовать от 25-летнего русского парня, который, наверное, не окончил школу, чтобы он умел справляться с такими проблемами, чтобы не устроить ад семье на родине в России. Поэтому им просто нужна помощь. А им ее не оказывают», — добавил Хедберг.

В начале сезона-2022/23 в НХЛ выступали 50 российских игроков. 4 февраля десять из них приняли участие в Матче звезд лиги.

Хоккей
НХЛ
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