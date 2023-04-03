Легенда «Рейнджерс» Андерс Хедберг раскритиковал руководство НХЛ за отношение к россиянам

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Легенда «Нью-Йорк Рейнджерс» Андерс Хедберг раскритиковал руководство НХЛ за отношение к российским игроками.
Экс-форвард отправил электронное письмо комиссионеру лиги Гэри Беттмэну по поводу выступлений российских хоккеистов в лиге.
«Он просто подтвердил, что получил мое письмо, и что они «наблюдают за ситуацией», более или менее. Больше ничего. А что он может сказать? Они вообще ничего не сделали, что чертовски возмутительно», — приводит слова Хедберга Expressen.
Хедберг понимает, что российские игроки в НХЛ могут оказаться в сложной ситуации и что их отстранение может иметь последствия. Экс-хоккеист считает, что клубы лиги должны быть в состоянии помочь.
«В то же время нельзя требовать от 25-летнего русского парня, который, наверное, не окончил школу, чтобы он умел справляться с такими проблемами, чтобы не устроить ад семье на родине в России. Поэтому им просто нужна помощь. А им ее не оказывают», — добавил Хедберг.
В начале сезона-2022/23 в НХЛ выступали 50 российских игроков. 4 февраля десять из них приняли участие в Матче звезд лиги.