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Сегодня, 18:12

Легенда «Вашингтона» Колциг не верил, что Овечкин сможет приблизиться к рекорду Гретцки

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Бывший голкипер «Вашингтона» Олаф Колциг рассказал о своих первых впечатлениях от форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина и признался, что не верил в то, что россиянин сможет приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки.

«Когда я впервые столкнулся с его броском, я подумал: «Этот парень будет особенным». Я думаю, лучшее, что я могу рассказать людям об Ови, это то, что когда он пришел сюда, он сразу же погрузился в работу. Он хотел выучить язык. Он хотел поселиться в одной комнате с североамериканским парнем, чтобы понять культуру. Его энтузиазм, его жизнерадостность, его молодость – все это передалось нам.

Мог ли я представить, что у него будет шанс побить рекорд Гретцки? Конечно, нет. Я не думал, что кто-то приблизится к рекорду Гретцки. Не хочу принижать заслуги вратарей из прошлого, но это просто сочетание факторов: то, как команды играют сейчас, уровень вратарей, долголетие. Овечкин был относительно здоров всю свою карьеру. Да, он пропустил несколько игр из-за болей в спине, колене или чего-то еще, но этот парень особенный. Он лучший прирожденный бомбардир на планете. Независимо от того, побьет он рекорд или нет, на мой взгляд, он лучший прирожденный бомбардир», – приводит слова Колцига официальный сайт НХЛ.

На счету 38-летнего россиянина 822 заброшенные шайбы за всю карьеру в НХЛ. Он отстает от Гретцки, который является рекордсменом лиги, на 72 шайбы.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В первом матче «Вашингтон» на домашнем льду встретится с «Питтсбургом».

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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