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Сегодня, 08:30

Майоров — об Овечкине: «Замечательный физкультурник. Но зачем о нем столько писать?»

Александр Кружков
Обозреватель
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Легендарный капитан «Спартака» и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в интервью «СЭ» высказал мнение о форварде «Вашингтона» и сборной России Александре Овечкине.

— Вам действительно до фонаря погоня Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки, как обмолвились в недавнем интервью? Вообще не следите?

— Да как не следить, если у нас все спортивные издания реагируют на каждый чих Овечкина! Он замечательный физкультурник, я снимаю перед ним шляпу. Но зачем о нем столько писать? Вчера Овечкин установил рекорд по заброшенным шайбам в пустые ворота, сегодня — по голам на первой минуте матча, завтра — еще какое-то высосанное из пальца достижение... Ребята, перебор!

Я не понимаю, почему у нас про НХЛ пишут намного больше, чем про российский хоккей. Отчет о матче с участием «Северстали» или «Трактора» в газете не найдешь, зато о каком-нибудь «Колорадо» и «Сент-Луисе» — миллион подробностей.

Вот в 90-е я работал в Финляндии. Так местные газеты ежедневно отдавали кучу полос под материалы о национальном чемпионате. Про НХЛ — на предпоследней странице. Скромненько — счет да авторы голов. И это в то время, когда за океаном блистали Курри, Тикканен, Нумминен, Селянне. Глыбы!

А у нас все наоборот. Да, сегодня в НХЛ 70 игроков из России. Из них десять — вратари. Плюс звезды — тот же Овечкин, Малкин, Кучеров... Им нужно уделять внимание. Но и о своем хоккее давайте не будем забывать.

В текущем сезоне 37-летний Овечкин провел 52 матча за «Кэпиталз» и набрал 54 (32+22) очка.

Февраль 1964 года. Москва. Юные хоккеисты встречают олимпийских чемпионов Инсбрука. В&nbsp;центре&nbsp;&mdash; Борис Майоров. «Уже не рассчитываю, что «Спартак» заберется куда-то высоко». Борису Майорову — 85
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Борис Майоров
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