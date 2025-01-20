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Сегодня, 09:00

Легендарный тренер НХЛ Боумэн сделал прогноз, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Девятикратный обладатель Кубка Стэнли тренер «Детройта» времен «Русской пятерки» Скотти Боумэн в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался об игре Александра Овечкина и назвал примерную дату, когда он сможет превзойти рекорд Уэйна Гретцки по общему количеству голов за карьеру в НХЛ.

— Удивлены ли вы прыти Александра Овечкина, в 39 лет роскошно стартовавшего, а затем забившего четыре гола в первых пяти матчах после перелома ноги? Сможет ли он, по-вашему, побить рекорд Уэйна Гретцки по голам уже в этом сезоне?

— Удивление есть, но ведь Овечкин — настоящий снайпер, от природы! Да, у него был небольшой спад в прошлом сезоне, и все задавались вопросом, сможет ли он вернуться на прежний уровень. Думаю, ему здорово помогло то, что команда, «Вашингтон», в этом сезоне стала намного лучше. «Кэпиталз» сделали несколько хороших приобретений в состав (вратарь Логан Томпсон, защитник Джейкоб Чикран, форварды Эндрю Манджипани, Пьер-Люк Дюбуа, вернувшиеся нападающие Ларс Эллер и Якуб Врана. — Прим. И.Р.), и теперь это уже не та команда, которая рассчитывает только на его голы. «Вашингтон» — один из лучших на «Востоке», и ему это здорово помогает.

У Овечкина все еще есть тот бросок, к которому все привыкли за годы его карьеры. Он набрал отличный темп, забил 18 голов в 20 с небольшим играх, после чего, правда, получил довольно серьезную травму. Но вернулся — и приближается к рекорду Гретцки быстрее, чем люди ожидали. Не знаю, сможет ли он сделать это уже в этом сезоне, но, думаю, где-то в октябре — ноябре 2025 года это произойдет.

— А что помешает уже в нынешнем?

— Во второй половине сезона многие команды, которые имеют шансы попасть в плей-офф, начинают играть с особым рвением, внимательнее действовать в обороне. Уровень почти всех команд в НХЛ сейчас сильно подравнялся, нет таких, кому можно легко забить. В том, что Овечкин в принципе установит рекорд, я не сомневаюсь, и если бы не травма, из-за которой он пропустил шесть недель, то, вероятно, сделал бы это уже в этом сезоне. Шансы сохраняются, но все же, как мне кажется, их больше на то, что рекорд падет в начале следующего.

Уэйн Гретцки, Александр Овечкин и&nbsp;Скотти Боумен. «Когда Гретцки установил рекорд по голам, не думал, что его кто-то побьет». Интервью легенды Скотти Боумэна

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Александр Овечкин
Скотти Боумэн
Уэйн Гретцки
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