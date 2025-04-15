Легков: «Такие, как Овечкин и Большунов, рождаются раз в сто лет»

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал снайперский рекорд форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Артема Дзюбу я тоже знаю хорошо, пересекаемся где-то, но выберу, конечно, рекорд Овечкина. Это не умаляет рекорды Дзюбы, но ведь есть первое и второе места, и в моем понимании на первом Овечкин. Может, кто-то скажет наоборот. В истории России много сильных спортсменов, и тут надо скорее говорить об уникальности Овечкина. Таких спортсменов единицы. Такие, как Овечкин и Большунов, рождаются раз в сто лет. Их можно сравнивать в моем понимании», — сказал Легков Odds.ru.

Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и установил новый снайперский рекорд лиги 6 апреля в матче против «Айлендерс» в Нью-Йорке (1:4), обойдя Уэйна Гретцки (894). 14 апреля 39-летний россиянин отличился в домашней игре с «Коламбусом» (1:4) и обновил собственный снайперский рекорд, теперь на его счету 896 голов в регулярных чемпионатах.

28-летний Александр Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира, двукратным победителем многодневки «Тур де Ски», двукратным победителем Кубка мира, многократным чемпионом России.