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Сегодня, 09:00

Драйзайтль повторил достижение Кучерова, Макдэвида и Лемье в Кубке Стэнли

Руслан Минаев
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Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль сделал две результативные передачи в четвертом матче с «Флоридой» (8:1) в финальной серии Кубка Стэнли.

Форвард набрал 30 (10+20) очков в 22 матчах этого розыгрыша плей-офф НХЛ.

Немец во второй раз за карьеру преодолел отметку в 30 очков за один сезон Кубка Стэнли. Он повторил результат Яри Курри, Марио Лемье, Никиты Кучерова и Коннора Макдэвида.

Больше сезонов с 30 очками за один розыгрыш Кубка Стэнли лишь у Уэйна Гретцки (6) и Марка Мессье (3).

Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
Никита Кучеров
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
Марио Лемье
Яри Курри
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