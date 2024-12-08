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Вайсфельд о контракте Шестеркина: «Все козыри у него на руках, как у Панарина и Бобровского»

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Известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд заявил, что у вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина при переговорах о новом контракте были все козыри на руках.

«Отчасти эта ситуация сравнима с тем, что было в свое время у Панарина и Бобровского, у которых все козыри были на руках. Шестеркину повезло даже больше. Раз решил подписать новый контракт, значит, его все устраивает в этой команде. Одно дело, когда тебя выбирают, другое — когда выбираешь ты. В случае с Шестеркиным был второй вариант, это всегда лучше для хоккеиста», — сказал Вайсфельд «ВсеПроСпорт».

7 декабря «Рейнджерс» объявили, что российский вратарь подписал новый контракт на восемь лет. За этот период Шестеркин заработает 92 миллиона долларов, что сделало его самым высокооплачиваемым голкипером в истории НХЛ.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Игорь Шестеркин
Леонид Вайсфельд
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