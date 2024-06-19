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Сегодня, 19:58

Вайсфельд — о победе «Эдмонтона» в пятом матче финала Кубка Стэнли: «Меня не удивил такой результат»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Комментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал победу «Эдмонтона» над «Флоридой» (5:3, 2-3) в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Меня не удивил такой результат, и какой-то закономерности тут нет. Команды практически сопоставимы. 4:3, пятая в пустые — что тут может удивить? Что пошло не так у «Флориды»? А можно с другой стороны взглянуть — что пошло так у «Эдмонтона». Макдэвид набирает четыре очка, лучший игрок мира. Равные команды, поэтому так и получается», — приводит слова Вайсфельда Vprognoze.ru.

Шестой матч серии пройдет 22 июня в Эдмонтоне.

Источник: Vprognoze.ru
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Леонид Вайсфельд
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