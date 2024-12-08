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Вайсфельд о Шестеркине: «Он уже пять лет в Нью-Йорке, а это не самый плохой город»

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Известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд считает, что вратарю «Рейнджерс» Игорю Шестеркину комфортно в Нью-Йорке.

«Мои поздравления Шестеркину! Лучший контракт в истории лиги, тут и сказать нечего. Был ли спокоен по поводу его будущего? А тут главное — чтобы спокоен был сам Шестеркин. Теоретически произойти могло все, что угодно. В то же время он уже в команде пять лет, город не плохой. А кто любит менять место работы просто так? Что касается развития карьеры, то Шестеркина развивать уже не надо», — сказал Вайсфельд «ВсеПроСпорт».

7 декабря «Рейнджерс» объявили, что российский вратарь подписал новый контракт на восемь лет. За этот период Шестеркин заработает 92 миллиона долларов, что сделало его самым высокооплачиваемым голкипером в истории НХЛ.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Игорь Шестеркин
Леонид Вайсфельд
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