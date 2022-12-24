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НХЛ

Сегодня, 12:05

Лещенко поздравил Овечкина с выходом на второе место в списке снайперов НХЛ: «Он там один бьется за нашу счастливую родину»

Константин Белов
Корреспондент
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Заслуженный артист России Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Сегодня, 24 декабря форвард сделал дубль в игре против «Виннипега» (4:1). Теперь у 37-летнего россиянина 802 гола в НХЛ, он опередил Горди Хоу (801).

«Это прекрасно. Поздравляю Александра, он молодец. Он там один бьется за нашу счастливую родину. Еще раз поздравляю его с таким достижением», — сказал Лещенко «СЭ».

Рекорд по числу заброшенных шайб в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Александр Овечкин
НХЛ
Лев Лещенко
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