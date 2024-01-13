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НХЛ

Сегодня, 08:30

Лещук рассказал, как Овечкин пригласил его в раздевалку «Кэпиталз»

Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» рассказал об общении с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Сначала сходил на их игру в Вашингтоне, а потом в Нью-Йорке. Списались с ним за несколько дней до игры. У меня уже были билеты, но он позвал меня после матча «Вашингтон Кэпиталз» в раздевалку. Показал, что и как там происходит, успели хорошо поговорить», — сказал Лещук «СЭ».

Игорь Лещук. «Один раз постоял на хоккейных воротах и за 15 минут просто умер». Интервью вратаря «Динамо» Лещука

38-летний Овечкин с 2005 года выступает за «Вашингтон». Он является обладателем Кубка Стэнли (2018) в составе «Кэпиталз».

В России Овечкин играл за московское «Динамо». Вместе со сборной страны он трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2012, 2014).

Александр Овечкин
Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
ХК Вашингтон Кэпиталз
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