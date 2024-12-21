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Сегодня, 07:14

Линдгрен: «Когда Овечкин полноценно вернется в строй, это очень поможет «Вашингтону»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен поделился мнением о скором возвращении в состав капитана Александра Овечкина после травмы.

«Просто видеть, как он понемногу возвращается в дело, снова начинает бросать по воротам — это очень помогает нашей команде. Он — наш лидер, наш капитан, и, конечно, когда он полноценно вернется в строй, это очень поможет», — приводит слова Линдгрена официальный сайт НХЛ.

39-летний россиянин не играет с 19 ноября, когда получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2).

В сезоне-2024/25 Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах регулярного чемпионата. Ему осталось забросить 26 шайб, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру. Сейчас на его счету 868 голов, у канадца — 894.

Александр Овечкин
Чарли Линдгрен
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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