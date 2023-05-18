Линди Рафф останется главным тренером «Нью-Джерси» в следующем сезоне

Линди Рафф продолжит работу главным тренером «Нью-Джерси» в следующем сезоне, заявил генеральный менеджер клуба Том Фитцджеральд.

Контракт Раффа с клубом истек после поражения команды от «Каролины» (счет в серии — 1-4) во втором раунде Кубка Стэнли-2023.

«Четыре года назад я искал правильного тренера для нашей команды. Рафф будет на скамейке в следующем сезоне. Он все еще подходит этому клубу. Он заслужил эту работу, а мы заслуживаем его. Линди — отличный сотрудник для меня, а игроки его любят. Идеальных тренеров не бывает, но Раффа очень уважают хоккеисты и руководство. Считаю, что он заслуживает быть в Зале славы», — приводит официальный сайт НХЛ слова Фитцджеральда.

Линди Рафф возглавил «Нью-Джерси» летом 2020 года. В сезоне-2022/23 «Дэвилз» впервые вышли в плей-офф под руководством канадского специалиста.