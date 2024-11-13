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Сегодня, 16:05

Линдрос предположил, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в конце февраля

Игорь Рабинер
Обозреватель
Фото Scott Taetsch, Getty Images
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Знаменитый канадский хоккеист Эрик Линдрос в интервью «СЭ» ответил на вопрос о погоне Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

— Может ли, по-вашему, Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки по голам уже в этом сезоне?

— Может, это очевидно. Если посмотреть на его темп в этом сезоне, то он разрывает лигу, забивает голы пачками, и это обычный Алекс! Да, он может взять паузу на одну игру, а потом возвращается и забивает две. Не знаю, он может сделать это, например, в конце февраля. Что-то вроде того. Болеть за него — здорово, и происходящее хорошо для хоккея. Думаю, что все болеют за него. За то, чтобы он это сделал.

Павел Дацюк, Эрик Линдрос, Александр Овечкин. «Очень плохо, что России нет на международных турнирах». Сильное заявление легенды НХЛ Эрика Линдроса

В 14 матчах этого сезона Овечкин набрал 18 (10+8) очков. Всего за карьеру он забросил 863 шайбы. В списке лучших снайперов в истории НХЛ 39-летний россиянин занимает второе место. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Александр Овечкин
Эрик Линдрос
НХЛ

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