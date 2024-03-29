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НХЛ

29 марта, 10:38

Логан Кули признан первой звездой дня в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Аризоны» Логан Кули стал первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

29 марта «Аризона» дома обыграла «Нэшвилл» (8:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 19-летний Кули оформил хет-трик.

В нынешнем сезоне в активе Кули 37 (16+21) очков в 73 матчах.

Второй звездой дня признали форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, набравшего 3 (1+2) очка в матче против «Лос-Анджелеса» (4:1). Третьей звездой стал голкипер «Каролины» Фредерик Андерсен, который отыграл на ноль и отразил 24 броска в игре с «Детройтом» (4:0).

Коннор Макдэвид
Фредерик Андерсен
Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
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