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Томпсон: «Наслаждаюсь каждой минутой в «Вашингтоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер «Вашингтона» Логан Томпсон прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

«Знал, что это большой риск — покидать «Вегас», но я просто хотел другой возможности. Я действительно не знал, где окажусь, и не мог быть более счастлив, что оказался в «Кэпиталз», и просто очень благодарен за время здесь. Я просто получаю массу удовольствия, выхожу на лед и играю. Я наслаждаюсь каждой минутой», — цитирует пресс-служба лиги Томпсона.

27-летний Томпсон подписал шестилетний контракт на 35,1 миллиона долларов. В этом сезоне он сыграл в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отражая 92,5 процента бросков по своим воротам.

Логан Томпсон
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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