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11 апреля, 07:43

«Лос-Анджелес» разгромил «Анахайм», Кузьменко оформил ассистентский хет-трик

Евгений Козинов
Корреспондент
Андрей Кузьменко.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Лос-Анджелес» на своем льду крупно переиграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

У хозяев голами отметились Анже Копитар, Алекс Лафферье, Куинтон Байфилд, а также дубль оформил Кевин Фиала. Единственная шайба «Дакс» на счету Каттера Готье.

Российский нападающий «Кингз» Андрей Кузьменко сделал три голевые передачи. У него теперь 34 (11+23) очка в 62 играх этого сезона.

«Лос-Анджелес» набрал 99 очков в 78 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 12-й строчке — 78 очков в 79 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Анахайм» — 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)

Голы: Байфилд — 21 (бол., Кузьменко, Кемпе), 1:24 — 1:0. Готье — 20 (Карлссон, Киллорн), 21:46 — 1:1. Копитар — 20 (Андерсон, Кузьменко), 22:17 — 2:1. Фиала — 31 (бол., Кемпе, Копитар), 25:30 — 3:1. Лафферье — 17 (Андерсон, Байфилд), 36:34 — 4:1. Фиала — 32 (бол., Кузьменко, Кемпе), 41:08 — 5:1. Спенс — 4 (Дано, Мур), 50:47 — 6:1.

Вратари: Кемпер — Достал.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 29 (4+15+10) — 25 (8+11+6).

Наши: Гавриков (20.47/4/+1), Кузьменко (17.01/0/0) — Минтюков (14.51/0/-1).

11 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 18 145 зрителей.

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Андрей Кузьменко
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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