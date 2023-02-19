«Лос-Анджелес» по буллитам одолел «Аризону», «Койотс» отыгрались с 1:5

«Лос-Анджелес» дома одолел «Аризону» в серии послематчевых буллитов в регулярном чемпионате НХЛ — 6:5 Б.

Начиная со второй половины второго периода гости забили 4 безответные шайбы, отыгравшись с 1:5.

В составе «Кингз» забивали Кевин Фиала (дубль), Анже Копитар, Блэйк Лизотт и Мэтт Рой. У «Койотс» отметились Джош Браун, Клэйтон Келлер (дубль), Трэвис Бойд и Кристиан Фишер.

«Лос-Анджелес» одержал 4-ю победу подряд, набрал 71 очко (4-е место «Запада»). У «Аризоны» 47 очков и 13-я строчка.

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«Лос-Анджелес» — «Аризона» — 6:5 Б (5:1, 0:1, 0:3, 0:0, 1:0)

Голы: Фиала — 20 (бол.), 8:00 — 1:0. Браун — 4 (Седерстрем, Бойд), 9:06 — 1:1. Копитар — 18 (Байфилд, Рой), 9:56 — 2:1. Лизотт — 9 (Иафалло, Фиала), 11:56 — 3:1. Рой — 8 (Копитар, Дурзи), 14:48 — 4:1. Фиала — 21 (Лизотт), 15:48 — 5:1. Келлер — 22 (бол., Маччелли, Вялимяки), 35:40 — 5:2. Келлер — 23 (Хейтон), 40:37 — 5:3. Бойд — 7 (Маччелли, Мозер), 47:06 — 5:4. Фишер — 10 (Браун, О`Брайен), 47:50 — 5:5.

Победный буллит: Виларди.

Вратари: Куик — Веймелка (Ингрэм, 15:48).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 37 (15+7+9+6) — 32 (6+15+10+1).

Наши: — - -.

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