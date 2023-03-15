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НХЛ

Сегодня, 08:13

«Лос-Анджелес» обыграл «Айлендерс», Гавриков сделал две голевых передачи

Иван Торопцев
Корреспондент
Владислав Гавриков (слева).
Фото USA Today Sports
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«Айлендерс» проиграли «Лос-Анджелесу» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

У гостей отличились Пьер Энгвалль и Жан-Габриэль Пажо, за хозяев забросили Блэйк Лизотт, Дрю Даути, Алекс Иафало, Тревор Мур и Куинтон Бафилд (в пустые ворота). Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков сделал две голевых передачи.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 из 36 бросков.

«Лос-Анджелес» занимает третье место в таблице Западной конференции с 87 очками в 68 матчах. «Айлендерс» идут на восьмой строчке Востока с 76 очками в 69 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Айлендерс» — 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)

Голы: Энгвалль — 14 (Пулок), 11:45 — 0:1. Лизотт — 10 (Уокер, Виларди), 21:54 — 1:1. Даути — 4 (бол., Копитар, Кемпе), 26:06 — 2:1. Иафалло — 10 (бол., Арвидссон, Калиев), 27:06 — 3:1. Мур — 8 (Дано, Гавриков), 32:14 — 4:1. Пажо — 11 (Ахо, Пулок), 37:02 — 4:2. Байфилд — 3 (п.в., Рой, Гавриков), 59:07 — 5:2.

Вратари: Корписало — Сорокин (57:32 — 59:07).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 37 (14+12+11) — 28 (12+6+10).

Наши: Гавриков (17.41/1/+2) — Романов (20.27/0/+1).

15 марта. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

Владислав Гавриков
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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