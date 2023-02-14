«Лос-Анджелес» дома переиграл «Баффало»

«Лос-Анджелес» одержал победу над «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе хозяев отличились нападающие Адриан Кемпе, Артур Калиев, Виктор Арвидссон и защитники Шон Уокер и Мэтт Рой.

За «Баффало» забросили нападающие Дилан Козенс и Пейтон Кребс.

«Лос-Анджелес» занимает 4-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 67 очков за 55 матчей.

«Баффало» располагается на 11-й строчке на «Востоке» с 56 баллами за 52 игры.

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Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Баффало» — 5:2