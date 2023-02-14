0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:06

«Лос-Анджелес» дома переиграл «Баффало»

Виталий Косик
Корреспондент
Хоккеисты «Лос-Анджелеса».
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Лос-Анджелес» одержал победу над «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе хозяев отличились нападающие Адриан Кемпе, Артур Калиев, Виктор Арвидссон и защитники Шон Уокер и Мэтт Рой.

За «Баффало» забросили нападающие Дилан Козенс и Пейтон Кребс.

«Лос-Анджелес» занимает 4-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 67 очков за 55 матчей.

«Баффало» располагается на 11-й строчке на «Востоке» с 56 баллами за 52 игры.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Баффало» — 5:2

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Лос-Анджелес Кингз
2
0
Читайте также
«Это не вопрос политиков». МОК ответил на попытки Запада отстранить Россию от Олимпиады
Променяла Россию на любовь: талантливая баскетболистка из Волгограда сбежала к мексиканцу
В МИД РФ сообщили о сохраняющимся спросе на энергоносители РФ в Европе
Белый дом намерен выделить Украине пакет помощи на $10 млрд
FT указала на готовность США в будущем передать Украине истребители
Politico сообщила об отказе США в передаче ракет ATACMS Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Детройт» разгромил «Ванкувер» со счетом 6:1

Актер Рейнольдс может стать совладельцем «Оттавы»