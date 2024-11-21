«Баффало» победил «Лос-Анджелес», Гавриков не набрал очков

Сегодня, 09:02
«Баффало» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.
Автором единственного и победного гола «Сэйбрз» стал Джейсон Цукер.
Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков провел на льду 18 минут, но не сумел отметиться результативными действиями.
«Баффало» с 18 очками занимает 8-е место в Восточной конференции. «Лос-Анджелес» набрал 23 очка и расположился на 6-й строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Баффало» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Зукер — 4 (бол., Далин, Так), 40:38 — 0:1.
Вратари: Риттих — Луукконен.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 24 (6+6+12) — 19 (9+3+7).
Наши: Гавриков (19.40/0/0) — -.
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