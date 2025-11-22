«Бостон» в овертайме победил «Лос-Анджелес», у Задорова две голевые передачи

Сегодня, 09:18
«Бостон» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.
У гостей дубль на счету Моргана Гики, российский защитник «Бостона» Никита Задоров отметился 2 результативными передачами.
У хозяев шайбу забросил Йоэль Армиа.
«Брюинз» набрали 26 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Кингз» с таким же количеством очков — на шестой строчке «Запада».
22.11.2025
nikola mozaev
Закрытый матч, где целых 50 минут главными действующими лицами были вратари. Затем Морган Гики вывел гостей вперёд, и он же в овертайме принес Бостону победу, оба раза забив с передач Никиты Задорова.
22.11.2025
nikola mozaev
Всё врут такие "эксперты".
22.11.2025
ГлавПатриот
Нам тут эксперты рассказывали что Задоров плохо на коньках стоит...
22.11.2025