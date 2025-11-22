Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:18

«Бостон» в овертайме победил «Лос-Анджелес», у Задорова две голевые передачи

Сергей Ярошенко
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Бостон» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

У гостей дубль на счету Моргана Гики, российский защитник «Бостона» Никита Задоров отметился 2 результативными передачами.

У хозяев шайбу забросил Йоэль Армиа.

«Брюинз» набрали 26 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Кингз» с таким же количеством очков — на шестой строчке «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат
22 ноября, 06:30. Crypto.cоm Arena (Лос-Анджелес)
Лос-Анджелес
Бостон

4

  • Инсайды на Футбол!

    .Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    22.11.2025

  • nikola mozaev

    Закрытый матч, где целых 50 минут главными действующими лицами были вратари. Затем Морган Гики вывел гостей вперёд, и он же в овертайме принес Бостону победу, оба раза забив с передач Никиты Задорова.

    22.11.2025

  • nikola mozaev

    Всё врут такие "эксперты".

    22.11.2025

  • ГлавПатриот

    Нам тут эксперты рассказывали что Задоров плохо на коньках стоит...

    22.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Бостон Брюинз
    ХК Лос-Анджелес Кингз
    Читайте также
    Два человека погибли в Сызрани после атаки украинского БПЛА
    У армейцев не получается отходить от сборных, а у красно-белых будет матч имени Романова. Что ждать от предстоящего дерби между «Спартаком» и ЦСКА
    Врачи предупредили о пяти факторах риска для поджелудочной железы
    В результате атаки ВСУ по Рыльску 3 тыс. абонентов остались без электричества
    Оргкомитет Олимпиады в Милане выбрал талисман в виде горностая
    Латыпов надеется, что российские биатлонисты смогут выступить на Олимпиаде-2026
    Популярное видео
    «Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
    «Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
    «Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
    Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя