«Бостон» в овертайме победил «Лос-Анджелес», у Задорова две голевые передачи

«Бостон» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. У гостей дубль на счету Моргана Гики, российский защитник «Бостона» Никита Задоров отметился 2 результативными передачами. У хозяев шайбу забросил Йоэль Армиа. «Брюинз» набрали 26 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Кингз» с таким же количеством очков — на шестой строчке «Запада». НХЛ. Регулярный чемпионат

22 ноября, 06:30. Crypto.cоm Arena (Лос-Анджелес) Лос-Анджелес Бостон

nikola mozaev Закрытый матч, где целых 50 минут главными действующими лицами были вратари. Затем Морган Гики вывел гостей вперёд, и он же в овертайме принес Бостону победу, оба раза забив с передач Никиты Задорова. 22.11.2025

nikola mozaev Всё врут такие "эксперты". 22.11.2025