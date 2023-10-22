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НХЛ

Сегодня, 08:23

«Бостон» на выезде обыграл «Лос-Анджелес»

Сергей Разин
корреспондент
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«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:2.

В составе «Брюинз» 3 (2+1) очка набрал Брэд Маршан, 3 (1+2) очка у Давида Пастрняка. Защитник «Кингз» Владислав Гавриков не отметился результативными действиями.

После этого матча «Бостон» с 8 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 5 очками — на восьмой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Бостон» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Голы: Пастрняк — 5 (бол., Маршан, ван Римсдайк), 13:10 — 0:1. Лафферье — 1 (Дюбуа, Фиала), 26:28 — 1:1. Гики — 1 (Лучич, Форборт), 34:45 — 1:2. Маршан — 2 (Пастрняк, Форборт), 35:33 — 1:3. Маршан — 3 (Пастрняк, Заха), 57:48 — 1:4. Грундстрем — 3 (бол., Рой, Льюис), 58:49 — 2:4.

Вратари: Тэлбот (56:22 — 57:28, 59:09) — Суэймен.

Штраф: 13 — 17.

Броски: 34 (14+13+7) — 25 (10+11+4).

Наши: Гавриков (20.34/2/0) — -.

22 октября. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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