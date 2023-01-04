«Лос-Анджелес» прервал серию «Далласа» из 4 побед подряд

«Лос-Анджелес» победил «Даллас» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев забросили Расмус Купари, Анже Копитар и Адриан Кемпе. У гостей отличились Миро Хейсканен и Джейсон Робертсон.

«Лос-Анджелес» прервал серию «Далласа» из четырех побед подряд и идет на третьем месте в таблице Западной конференции с 50 очками в 41 матче. «Старз» занимают вторую строчку с 52 очками в 39 играх.

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«Лос-Анджелес» — «Даллас» — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Купари — 3 (Фиала), 7:58 — 1:0. Хейсканен — 6 (Хинтц), 26:31 — 1:1. Копитар — 11 (Даути, Байфилд), 28:13 — 2:1. Робертсон — 26 (Павелски, Хинтц), 29:09 — 2:2. Кемпе — 15 (бол., Фиала, Виларди), 49:25 — 3:2.

Вратари: Копли — Эттингер.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 35 (10+12+13) — 30 (15+10+5).

4 января. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.