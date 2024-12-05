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Сегодня, 08:47

«Лос-Анджелес» дома переиграл «Даллас»

Даниил Аршавский
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«Лос-Анджелес» на своем льду победил «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев шайбы забросили Таннер Жанно, Джоэль Эдмундсон и Уоррен Фегеле.

Авторами голов «Старз» стали Уайатт Джонстон и Мэйсон Марчмент.

«Лос-Анджелес» с 33 очками в 26 матчах занимает 4-е место в Западной конференции, «Даллас» набрал 32 очка за 25 матчей и идет 5-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Даллас» — 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Джонстон — 5 (бол., Робертсон, Бенн), 2:34 — 0:1. Марчмент — 11 (Стэнковен), 13:40 — 0:2. Жанно — 3 (Фогеле), 24:40 — 1:2. Эдмундсон — 4 (Берроуз, Копитар), 35:38 — 2:2. Фогеле — 7 (Жанно), 42:22 — 3:2.

Вратари: Риттих — Эттингер (58:37).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 18 (4+7+7) — 28 (11+7+10).

Наши: Гавриков (24.00/1/0) — Дадонов (14.14/0/0), Любушкин (15.30/0/-1).

5 декабря. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 15 010 зрителей.

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