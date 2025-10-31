Видео
31 октября, 08:30

«Детройт» по буллитам победил «Лос-Анджелес»

Сергей Ярошенко

«Детройт» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

У «Ред Уингз» дубль оформил Марко Каспер, еще одну шайбу забросил Алекс Дебринкэт. У «Кингз» голы на счету Алекса Лаферрье, Кори Перри и Куинтона Байфилда.

Победный буллит на счету Лукаса Рэймонда.

«Детройт» набрал 16 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 14 очкам — на шестой строчке «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат
31 октября, 05:30. Crypto.cоm Arena (Лос-Анджелес)
Лос-Анджелес
Детройт
1

  • Денис

    Лос-Анджелес победил в параллельной вселенной)) А вообще зачем публиковать пост, когда матч еще не закончен??

    31.10.2025

