«Детройт» по буллитам победил «Лос-Анджелес»

«Детройт» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

У «Ред Уингз» дубль оформил Марко Каспер, еще одну шайбу забросил Алекс Дебринкэт. У «Кингз» голы на счету Алекса Лаферрье, Кори Перри и Куинтона Байфилда.

Победный буллит на счету Лукаса Рэймонда.

«Детройт» набрал 16 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 14 очкам — на шестой строчке «Запада».