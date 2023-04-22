«Лос-Анджелес» в овертайме обыграл «Эдмонтон» и вышел вперед в серии

«Лос-Анджелес» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 3:2.

В составе «Кингз» отличились Алекс Иафалло, Адриан Кемпе и Тревор Мур, у «Ойлерз» дубль оформил Коннор Макдэвид.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Лос-Анджелеса». Четвертый матч пройдет 24 апреля и начнется в 4:00 мск.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Иафалло — 2 (Рой, Копитар), 19:27 — 1:0. Макдэвид — 1 (бол., Бушар, Нюджент-Хопкинс), 27:42 — 1:1. Макдэвид — 2 (бол., Бушар, Драйзайтль), 29:22 — 1:2. Кемпе — 3 (бол., Арвидссон, Даути), 29:40 — 2:2. Мур — 1 (бол., Виларди, Байфилд), 63:24 — 3:2.

Вратари: Корписало (48:00 — 48:34, 63:24) — Скиннер (63:24).

Штраф: 10 — 14.

Броски: 31 (7+9+11+4) — 40 (5+18+17+0).

Наши: Гавриков (22.06/1/+1) — Костин (6.35/1/0).

Счет в серии: 2-1.

22 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 18230 зрителей.