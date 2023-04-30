«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» и вышел во второй раунд плей-офф, у Костина дубль

«Эдмонтон» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 5:4.

В составе «Ойлерз» 3 (2+1) очка набрал Клим Костин, еще по шайбе забросили Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и Кайлер Ямамото. У «Кингз» отличились Шон Дурзи, Адриан Кемпе, Кевин Фиала и Филип Дано.

«Эдмонтон» победил в серии со счетом 4-2 и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретится с «Вегасом».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 4:5 (1:2, 2:2, 1:1)

Голы: Макдэвид — 3 (Бушар, Экхольм), 1:25 — 0:1. Дурзи — 1 (Фиала, Байфилд), 8:13 — 1:1. Костин — 2 (Маклеод, Дешарне), 12:12 — 1:2. Драйзайтль — 7 (бол., Макдэвид, Бушар), 24:06 — 1:3. Кемпе — 5 (бол., Фиала, Арвидссон), 26:36 — 2:3. Фиала — 1 (бол., Даути, Арвидссон), 28:16 — 3:3. Костин — 3 (Ямамото, Дешарне), 30:54 — 3:4. Дано — 2 (мен.), 47:46 — 4:4. Ямамото — 1 (Маклеод, Костин), 56:57 — 4:5.

Вратари: Корписало (58:23) — Скиннер.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 44 (17+16+11) — 26 (11+8+7).

Наши: Гавриков (21.39/3/0) — Костин (8.44/2/+3).

Счет в серии: 2-4

30 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 18230 зрителей.