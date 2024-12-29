Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 02:48

«Лос-Анджелес» в овертайме победил «Эдмонтон», у Подколзина результативный пас

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победил «Эдмонтон» со счетом 4:3.

В составе «Кингз» 3 (2+1) очка набрал Куинтон Байфилд, 3 (1+2) очка у Уоррена Фогеля, еще один гол на счету Таннера Жанно. У «Ойлерз» шайбы забросили Каспери Капанен, Райан Нюджент-Хопкинс и Виктор Арвидссон, Василий Подколзин отметился результативной передачей.

После этого матча «Лос-Анджелес» и «Эдмонтон» набрали по 45 очков и расположились на пятой и четвертой строчках Западной конференции соответственно.

НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Читайте также
Азербайджан изменит правила временного пребывания для граждан РФ
Cтароверы из России рассказали о присвоении папой римским дворянского титула
Балет «Щелкунчик» в Большом театре покажут на Первом канале
Поклонская заявила о возможных новых испытаниях для россиян в наступающем году
Названы самые скандальные разводы спортсменов в 2024 году
Пять игроков «Зенита», от которых надо срочно избавляться Семаку и Миллеру. Бразильцы вошли
Сегодня
Вчера
Неделя