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6 апреля, 01:42

«Лос-Анджелес» победил «Эдмомтон», Кузьменко забил гол

Сергей Разин
корреспондент
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«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Эдмонтон» со счетом 3:0.

Отличились Кевин Фиала, Андрей Кузьменко и Тревор Льюис.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 97 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 93 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Фиала — 30 (Лафферье, Спенс), 29:20 — 1:0. Кузьменко — 11 (Кемпе, Даути), 36:08 — 2:0. Льюис — 6 (п.в.), 57:03 — 3:0.

Вратари: Кемпер — Пикар (56:41 - 57:03).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 29 (8+10+11) — 27 (9+8+10).

Наши: Гавриков (19.02/1/+1), Кузьменко (18.34/2/+1) — Подколзин (18.16/1/-1).

5 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena.

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ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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