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Сегодня, 07:46

«Лос-Анджелес» второй раз обыграл «Эдмонтон», Кузьменко набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Андрей Кузьменко радуется забитому голу.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Лос-Анджелес» переиграл «Эдмонтон» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 6:2. Счет в серии стал — 2-0.

Российский нападающий «Кингз» Андрей Кузьменко забил один гол и сделал голевую передачу. У него уже 5 (2+3) очков в двух играх Кубка Стэнли-2025.

Защитник «Кингз» Владислав Гавриков отметился одной голевой передачей, как и форвард «Ойлерз» Василий Подколзин.

Третий матч состоится на льду «Эдмонтона» в субботу, 26 апреля. Начало игры — 05.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 6:2 (1:0, 2:1, 3:1)

Голы: Кларк — 1 (бол., Фогеле, Дано), 8:44 — 1:0. Байфилд — 2 (Гавриков, Фогеле), 24:14 — 2:0. Кузьменко — 2 (бол., Кемпе, Копитар), 30:37 — 3:0. Драйзайтль — 2 (Клингберг), 33:54 — 3:1. Арвидссон — 1 (Кулак, Подколзин), 44:05 — 3:2. Кемпе — 2 (Копитар), 46:46 — 4:2. Копитар — 1 (бол., Фиала, Кемпе), 49:07 — 5:2. Кемпе — 3 (Кузьменко, Копитар), 51:09 — 6:2.

Вратари: Кемпер — С. Скиннер (Пикар, 50:30).

Штраф: 6 — 20.

Броски: 31 (6+15+10) — 26 (11+8+7).

Наши: Гавриков (17.37/2/0), Кузьменко (19.29/4/+1) — Подколзин (9.23/1/0).

Счет в серии: 2-0

24 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.соm Arena. 18 145 зрителей.

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Андрей Кузьменко
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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