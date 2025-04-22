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Сегодня, 08:07

«Лос-Анджелес» победил «Эдмонтон» в первом матче серии Кубка Стэнли, Кузьменко набрал три очка

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лос-Анджелес» дома переиграл «Эдмонтон» в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли — 6:5.

Три очка у хозяев набрал Андрей Кузьменко. Россиянин открыл счет в первом периоде и отметился двумя результативными передачами. Адриан Кемпе также набрал 3 (1+2) очка. Дубль оформил Филлип Дано, забросивший победную шайбу в концовке. Еще по одному голу в активе Куинтона Байфилда и Кевин Фиалы.

У гостей 4 очка (1+3) на счету Коннора Макдэвида. По голу забили Леон Драйайтль, Маттиас Янмарк, Джейк Уолман и Зак Хайман.

«Лос-Анджелес» открыл счет в серии — 1-0. Следующая игра пройдет на домашней арене «Кингз» в четверг, 24 апреля. Начало — в 05.00 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф

1/4 финала конференции

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 6:5 (2:0, 2:1, 2:4)

Голы: Кузьменко — 1 (бол., Фиала, Кемпе), 2:49 — 1:0. Байфилд — 1 (Даути, Андерсон), 19:27 — 2:0. Кемпе — 1 (Кузьменко, Копитар), 34:47 — 3:0. Дано — 1 (Байфилд), 37:43 — 4:0. Драйзайтль — 1 (Макдэвид, Бушар), 39:54 — 4:1. Янмарк — 1 (Фредерик, Дж. Скиннер), 42:19 — 4:2. Фиала — 1 (бол., Кемпе, Кузьменко), 44:59 — 5:2. Перри — 1 (Макдэвид, Бушар), 47:43 — 5:3. Хаймэн — 1 (Макдэвид, Перри), 57:56 — 5:4. Макдэвид — 1 (Драйзайтль, Бушар), 58:32 — 5:5. Дано — 2, 59:18 — 6:5.

Вратари: Кемпер — С. Скиннер (56:22 — 57:56, 58:14 — 58:32, 59:24).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 30 (8+9+13) — 25 (6+4+15).

Наши: Гавриков (19.38/0/0), Кузьменко (17.09/5/+1) — Подколзин (11.17/1/0).

Счет в серии: 1-0

22 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena.

Источник: Сетка плей-офф НХЛ
88
Андрей Кузьменко
Коннор Макдэвид
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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